Президентом обласної федерації фігурного катання стала 24-річна Анастасія Онищенко

24-річна мешканка Дніпра та єдиний у Львові тренер з фігурного катання Анастасія Онищенко стала президентом обласної федерації фігурного катання. Відповідне рішення було прийнято вчора, 18 лютого, передає управління спорту ЛМР.

Зазначимо, Анастасія Онищенко – у минулому професійна фігуристка. У 2012 році закінчила Дніпровський державний інститут фізичної культури та спорту. Після успішної кар’єри на професійному рівні перейшла на тренерську діяльність, яку розпочала у Львові у 2017 році і продовжує досі. 4 лютого 2020 року Анастасію Онищенко також було обрано виконувачем обов’язків директора комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Львова».

Нагадаємо, 23 січня сесія Львівської міськради створила комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту». На його базі запрацює перше у Львові професійне відділення фігурного катання.

Зазначимо, першу професійну школу фігурного катання відкриють у Львові при ДЮСШ №2, що вул. Сєченова, 7.

Дотепер при дитячо-юнацьких спортивних школах Львова немає фігурного катання як такого. У місті нема необхідної за розміром ковзанки, тому діти можуть хіба займатись аматорським фігурним катанням при невеликій школі у ТРЦ King Kross, яку створили у 2017 році.

Першим і наразі єдиним тренером у школі фігурного катання буде майстер спорту України Анастасія Онищенко. Львівський портал спілкувався зі спортсменкою, яка приїхала з Дніпра, аби впровадити у Львові фігурне катання на професійному рівні. Детальніше про першу школу фігурного катання і не тільки, читайте в інтерв’ю з Анастасією Онищенко за цим посиланням.

Фото: управління спорту ЛМР