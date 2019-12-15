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На початку 2020 року у Львові відкриють першу професійну школу фігурного катання

Наталя Дуляба

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Вже з початку 2020 року у Львові відкриється перша школа фігурного катання. Працюватиме вона базі ДЮСШ №2, що вул. Сєченова, 7. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

 

Першим і наразі єдиним тренером із фурного катання у школі при ДЮСШ буде майстр спорту України Анастасія Онищенко. Згодом кількість тренерів планують збільшити.

«З нового року відділення фігурного катання офіційно розпочне працювати. Спочатку тренером буду я, а невдовзі тренерів буде більше. Це будуть колишні фігуристи – кандидати в майстри спорту України і майстри спорту України, які готові займатися з дітьми», – розповіла Анастасія Онищенко.

Вона також зауважила, що завдяки відкриттю школи фігурного катання цей вид спорту у Львові нарешті зможе вийти на новий, якісний рівень.

«Нарешті фігурне катання зможе стати доступним і популярним у Львові. Тепер і дітей піде більше у спорт, ніж в аматорство з фігурного катання. І батьки у цьому будуть більш зацікавлені. А ми, тренери, зі свого боку будемо готували львівських чемпіонів із фігурного катання», – додала Анастасія Онищенко.

Зазначимо, що дотепер при дитячо-юнацьких спортивних школах Львова немає фігурного катання як такого. У місті нема необхідної за розміром ковзанки, тому діти можуть хіба займатись аматорським фігурним катанням при невеликій школі у ТРЦ King Kross, яку створили у 2017 році.

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