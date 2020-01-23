ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові створили комунальну школу зимових видів спорту

Наталя Дуляба

|

Сесія Львівської міськради створила комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту». На його базі запрацює перше у Львові професійне відділення фігурного катання. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 23 січня, проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У Дитячо-юнацькій школі зимових видів спорту діятимуть такі відділення:

  • фігурного катання,
  • санного спорту,
  • лижних гонок,
  • гірськолижного спорту та сноубордингу.

Опановувати зимові види спорту у Львові зможуть як початківці, так й особи з базовою і спеціалізованою базовою підготовкою, а також професійні спортсмени.

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту м. Львова» буде структурним підрозділом міського управління спорту.

Зазначимо, першу професійну школу фігурного катання відкриють у Львові при ДЮСШ №2, що вул. Сєченова, 7.

Дотепер при дитячо-юнацьких спортивних школах Львова немає фігурного катання як такого. У місті нема необхідної за розміром ковзанки, тому діти можуть хіба займатись аматорським фігурним катанням при невеликій школі у ТРЦ King Kross, яку створили у 2017 році.

Першим і наразі єдиним тренером у школі фігурного катання буде майстр спорту України Анастасія Онищенко. Львівський портал спілкувався зі спортсменкою, яка приїхала з Дніпра, аби впровадити у Львові фігурне катання на професійному рівні. Детальніше про першу школу фігурного катання і не тільки, читайте в інтерв’ю з Анастасією Онищенко за цим посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...