У Львові створили комунальну школу зимових видів спорту

Сесія Львівської міськради створила комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту». На його базі запрацює перше у Львові професійне відділення фігурного катання. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 23 січня, проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

У Дитячо-юнацькій школі зимових видів спорту діятимуть такі відділення:

фігурного катання,

санного спорту,

лижних гонок,

гірськолижного спорту та сноубордингу.

Опановувати зимові види спорту у Львові зможуть як початківці, так й особи з базовою і спеціалізованою базовою підготовкою, а також професійні спортсмени.

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту м. Львова» буде структурним підрозділом міського управління спорту.

Зазначимо, першу професійну школу фігурного катання відкриють у Львові при ДЮСШ №2, що вул. Сєченова, 7.

Дотепер при дитячо-юнацьких спортивних школах Львова немає фігурного катання як такого. У місті нема необхідної за розміром ковзанки, тому діти можуть хіба займатись аматорським фігурним катанням при невеликій школі у ТРЦ King Kross, яку створили у 2017 році.

Першим і наразі єдиним тренером у школі фігурного катання буде майстр спорту України Анастасія Онищенко. Львівський портал спілкувався зі спортсменкою, яка приїхала з Дніпра, аби впровадити у Львові фігурне катання на професійному рівні. Детальніше про першу школу фігурного катання і не тільки, читайте в інтерв’ю з Анастасією Онищенко за цим посиланням.