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Правоохоронці встановили особу водія-втікача, який збив насмерть 78-річну бабусю

Соломія Головіна

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Правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП на Старосамбірщині, а потім втік з місця події. Внаслідок аварії загинула 78-річна місцева мешканка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась 14 лютого близько 19:30 год. на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Бачина Старосамбірського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 78-річну місцеву мешканку, а потім втік. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Водію загрожу до восьми років позбавлення волі.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що наїзд було скоєно автомобілем «Шкода Фабія», який належить  45-річному мешканцю міста Самбір. Щоб приховати технічні пошкодження, які автомобіль отримав внаслідок наїзду на жінку, власник відігнав його на станцію технічного обслуговування, розташовану в одному з сіл Пустомитівського району. Там 18 лютого його і виявили поліцейські.

Автомобіль вилучений та скерований на арештмайданчик. Призначені експертизи, досудове розслідування триває.

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