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На Львівщині авто насмерть збило 78-річну бабусю. Поліція розшукує водія-втікача

Соломія Головіна

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У селі Бачина Старосамбірського району водій авто збив насмерть 78-річну місцеву мешканку та покинув місце ДТП. Наразі правоохоронці розшукують винуватця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зауважимо, що ДТП трапилася 14 лютого о 19:35 год. на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 78-річну місцеву жительку, яка від отриманих травм померла на місці події. Водій після скоєного втік.

Поліцейські встановлюють особу та місце перебування водія, причетного до ДТП, а також автомобіль, яким він керував.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

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