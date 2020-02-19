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Коронавірус забрав життя ще 237 людей

Андрій Котенський

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У світі вже зафіксовано понад 75 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу померло 237 людей. За даними Wiki загальна кількість померлих становить 2012 людей.

 

За добу кількість хворих зросла на 1 874 особи. Загальна кількість хворих на коронавірус у світі сягає 75 210 осіб.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де зафіксовано 2006 летальних випадків. Також два смертельні випадки від коронавірусу зафіксовано у Гонконгу та по одному у Філіппінах, Японії, Тайвані та Франції.

Серед країн Європи захворювання підтверджено у Німеччині (16), Франції (12), Великій Британії (9), Італії(3), Іспанії та Російській Федерації (2), Фінляндії, Швеції та Бельгії (1).

Як повідомляв Львівський портал, 9 лютого стало відомо, що в одного українця на лайнері Diamond Princess, що зараз стоїть біля Японії на карантині, виявили коронавірус. Його доставили до лікарні. Загалом на лайнері 25 українців. Згодом недугу діагностували ще одному українцю. На борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу. Сьогодні на кораблі, що знаходиться в карантині в японському порту Йокогама, зафіксовано 542 випадків захворювання.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

У Львові також взялися перевіряти людей, що приїжджають із Китаю. Про перший такий випадок стало відомо 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький припускає, що аеропорт «Львів» може прийняти літак з евакуйованими з Китаю українцями. Однак їх розміщення у Львові чи області не розглядається.

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