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У мерії похвалились залатаними ямами на Варшавській і на проспекті Чорновола

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 17 лютого, комунальники взялись латати ями на вулицях Львова. Найбільше робіт припало на Шевченківський район, тут активно заасфальтовували ями на вул. Варшавській і на просп. Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

В департаменті житлового господарства та інфраструктури кажуть, що загалом комунальники використали 51,7 тонни гарячого асфальту. Протягом дня у Шевченківському та Франківському районах ліквідували ямковість площею 416 м кв.

«Найбільший об’єм робіт проведено у Шевченківському районі. Тут ліквідовано ямковість площею 140 м кв на вул. Варшавській та на просп. Чорновола. Щодо Франківського району, то тут 26 м кв  було замощено машиною Silkot blue», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні дороги латати комунальники вже не будуть через несприятливу погоду.

Як писав Львівський портал, 17 лютого комунальники засипали ями на площі Липневій, що біля Привокзального ринку. Тут поміж заасфальтованих латок «вилізла» бруківка.

Фото: ЛМР

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