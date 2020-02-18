У мерії Львова обурені, що обласна ДАБІ не реагує на незаконні роботи в пам’ятці архітектури на Вірменській

У будинку-пам’ятці архітектури місцевого значення на вул. Вірменській, 30 у Львові упродовж останніх кількох років провели самовільні роботи: на місці вікна вибито дверний отвір та пробито перекриття. Управління охорони історичного середовища ЛМР має ж рішення суду про відновлення будинку до попереднього стану, однак усі ці рішення досі не виконуються. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у міськраді, сьогодні відбулася робоча зустріч біля будинку за участі посадовців мерії. Начальник відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища ЛМР Олег Хандин розповів, що будинок на вул. Вірменській, 30 – це пам’ятка культурної спадщини місцевого значення. Кілька років тому у цьому будинку зафіксовано проведення самовільних робіт, тобто без відповідних дозволів. Зокрема – пробито віконний отвір і зроблено дверний, пробито перекриття. Також там виконувалися і внутрішні роботи – перепланування, демонтаж печей, демонтаж підлоги.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Москаленка

«Районна адміністрація й управління охорони історичного середовища брали участь у низці судів з цього приводу. Ми подавали позов до власників приміщення – це п. Малькова і п. Сандул, щодо відновлення об’єкту культурної спадщини. Галицький районний суд задовольнив позов повністю і прийняв рішення про відновлення пам’ятки. Це був 2017 рік. Що для нас важливо – рішенням суду було накладено арешт на майно. Однак, за клопотанням відповідачів, арешт був знятий. Та ми це рішення зараз оскаржуємо в суді… На 25 лютого призначений судовий розгляд. Сподіваємося, що арешт залишиться в силі, а будинок має відновити власник, бо він несе зобов’язання за своє майно», – повідомив Олег Хандин.

Він зазначив, що повноваження щодо здійснення перевірки, винесення приписів і накладення штрафів, притягнення порушників до відповідальності і притягнення до суду щодо відновлення до стану, який був до порушення, належать до повноважень ДАБІ Львівської області. Однак, за словами Олега Хандина, вони жодних заходів щодо цього будинку наразі не здійснили.

Також ситуацією стурбовані і мешканці будинку. Зокрема вони побоюються обвалу, оскільки будинок старий.

«Зараз у квартирі, в якій вибито двері на місці вікна, виритий котлован, немає підлоги, падає цегла в підвал, бо там арочні приміщення. На чому може триматися фасад? Це може загрожувати обвалом, адже це старий будинок. Ми неодноразово зверталися в ДАБІ області, а вони нам пишуть, що це не їхня функція. До них ми зверталися ще не самому початку – у 2012 році. Також нещодавно знову зверталися, а нам дали відповідь, що цим має займатися місто, а вони до цього нічого не мають. Ми також подали в суд на власників приміщень. Усі рішення судів на нашу користь. Ходили також у виконавчу службу щодо виконання рішень, а там кажуть, що передали все в поліцію, і це вони мають цим займатися. І так нічого не робиться», – каже мешканка будинку на вул. Вірменській, 30 Лідія Анісімова.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко повідомив, що для того, аби не допустити продовження робіт у будинку на вул. Вірменській, 30, планують вдаватися до плану дій як з будинком на вул. К. Левицького, 10.

«Наш план дії може бути хіба такий, як з будинком на вул. К. Левицького, 10 – ставити бетонні блоки, щоб унеможливлювати роботи», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, схожі незаконні роботи у березні 2019 року виявили на вул. Костя Левицького, 10 у Львові. Вже тоді власник приміщення самовільно встановив на місці вікна двері, втім пообіцяв все переробити назад. Згодом він почав перешкождати мерії, представники якої хотіли віновити вікно у пам’ятці, а також показував липову довідку з БТІ.

Як повідомляв Львівський портал, власник приміщення на вул. Костя Левицького, 10 Юрій Березовський вмивав руки, пояснюючи, що всі незаконні роботи проводив його орендар. Також чоловік до суду на Львівську міську раду, управління історичного середовища та Личаківську районну адміністрацію.

Наприкінці червня горе-підприємець знову самовільно вибив двері у пам’ятці на вул. Костя Левицького, 10.

У мерії ж Львова запевнили, що відновлять фасад будинку.