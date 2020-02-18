У Бродах отруїлись п’ятеро працівників заводу «Електроконтакт Україна»

В понеділок, 17 лютого, в інфекційне відділення Бродівської центральної райлікарні госпіталізували п’ятьох працівників ТзОВ «Електроконтакт Україна», які харчувались у їдальні при заводі. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі Львівщини.

Встановлено, що всі хворі харчувались у закладі, що діє при заводі «Електроконтакт Україна». Послуги у ньому надає ТзОВ «Окко-Рітейл».

При цьому у Держпродспоживслужбі зазначають, що цей заклад громадського харчування не зареєстрований в Державному реєстрі потужностей оператора ринку.

Чотирьом пацієнтам медики діагностували гострий гастроентероколіт, ще одному – гострий гастрит.

На місці працюють фахівці Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру МОЗ України. Розпочато комплекс заходів щодо локалізації спалаху.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновником ТзОВ «Окко-Рітейл» є Концерн «Галнафтогаз», до складу якого входить мережа АЗС «ОККО». Власником компаній є відомий бізнесмен Віталій Антонов.

Як повідомили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Додамо, що завод «Електроконтакт Україна» у Бродах відкрили влітку 2017 року. Тут виготовляють кабельні мережі для концерну BMW.