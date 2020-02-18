27-й Форум видавців у Львові відбудеться 16-20 вересня

27-й Львівський міжнародний Форум видавців відбуватиметься цьогоріч протягом п’яти днів: з 16 по 20 вересня. Фокусною темою стане «Перепис населення: знати, хто ми є». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Кураторкою фокусної теми «Перепис населення: знати, хто ми є» стане Ганна Улюра – українська літературознавиця, кандидатка філологічних наук, літературна критикиня.

«Що ми знаємо один про одного? Можемо почути за стіною, як говорять сусіди і відзначити, якою мовою вони спілкуються. Можемо на око визначити стать перехожого. Можемо напружити увагу і спробувати вгадати вік та етнічне походження випадкового знайомого. Можемо помітити, до якої церкви зайшла людина і зробити висновки про те, якому богу вона молиться. Либонь, це і все. І цієї інформації, яку отримуємо суто чуттєво, побачивши, почувши, часто буває забагато. Ми обмежуємо інформацію, що надходить від інших людей і особисто нас не стосується. Ми шануємо у такий спосіб кордони своєї приватності і не любимо, коли їй порушують непотрібними нам повідомлення. Ми добровільно усамітнені і недостатньо ізольовані: так і працює інформаційний світ, у якому виживаємо. Тому настав час зрозуміти: хто ми є», – окреслює фокусну тему Ганна Улюра.

Зазначимо, що вже декілька років поспіль команда і програмна рада Форуму видавців обирає фокусну тему, яка має привернути увагу до проблем, актуальних для українського суспільства.

Як писав Львівський портал, нещодавно організатори Форуму видавців заявили, що через нових орендарів у Палаці мистецтв захід опинився під загрозою зриву.

26-й Форум видавців торік у Львові відбувався з 18 по 22 вересня. Саме у 2019-му деякі його події вперше переклали мовою жестів. Про те, як тривало свято книголюбів, читайте за цим посиланням.