Форум видавців опинився під загрозою зриву через нових орендарів у Палаці мистецтв

Організатори Форуму видавців стурбовані інформацією про те, що власники кількох нічних клубів і стрип-барів у Львові отримали в оренду 423 м кв відкритого майданчика перед головним входом Палацу мистецтв, де щороку проводиться найбільший книжковий ярмарок в Україні.

Зауважимо, що Форум видавців у Львові став першим масовим заходом у Палаці мистецтв після його відкриття у серпні 1996 року і традиційно відбувається щороку у цьому приміщенні. На території Палацу мистецтв розміщується головна частина книжкового ярмарку.

Головним ризиком у проведенні наступного Форуму видавців організатори вважають неможливість забезпечити належний рівень безпеки.

«У разі виникнення надзвичайної ситуації ми не зможемо забезпечити належний вхід та вихід людей, особливо у випадку оперативної евакуації учасників (3000 осіб) та відвідувачів (10 тисяч осіб щоденно)», – зазначають ініціатори проведення книжкового ярмарку.

Також вони пояснюють, що через те, що згадана частина будівлі буде зайнятою, ускладниться розвантаження/завантаження книжок. А це своєю чергою спричинить блокування вул. Коперніка та створить затори. Окрім цього, не буде можливості забезпечити розміщення пожежної машини та машини швидкої допомоги, що є обов’язковим для заходів такого масштабу.

«Щодо організаційних деталей, то це унеможливить забудову виставкових стендів на галереї, забезпечення електропостачання для учасників ярмарку та проведення заходів у подвір’ї Палацу мистецтв, а як наслідок – відбудеться зменшення кількості учасників книжкового ярмарку та експонованої літератури», – пояснюють у ГО «Форум видавців».

Крім того, у 2019 році був встановлений розмежувальний паркан між територіями Палацу Потоцьких та Палацом мистецтв. За словами організаторів Форуму видавців це означає, що цього року стане неможливим вхід відвідувачів через головні ворота Палацу Потоцьких та традиційне розміщення наметів учасників, у тому числі наметів благодійних, громадських, волонтерських організацій та авторів.

Також ініціатори книжкового ярмарку пояснили, чому Форум видавців не може переїхати в інший простір. А все тому, що у Львові немає приміщення чи відкритої площі під забудову для проведення заходів таких масштабів.

«На сьогодні жодна локація у Львові не може забезпечити проведення книжкового ярмарку в пішій доступності з місцями та закладами, у яких під час Форуму відбуваються події літературного фестивалю, або об’єднати книжковий ярмарок та літературні події під одним дахом. Наразі, загальна площа для книжкового ярмарку займає понад 8 тис кв. метрів. Окрім цього, ми залучаємо 40 локацій у середмісті Львова. У Львові фізично немає жодного простору, який би міг забезпечити цієї потреби», – пояснюють у ГО «Форум видавців».

Єдиним варіантом великої площі залишається стадіон «Арена Львів», однак і тут не обійшлося без «але».

«Проте слід зауважити, що навіть Арена не зможе забезпечити всіх інфраструктурних потреб Форуму видавців, оскільки з кожним роком захід набуває масштабності. Також на Арену немає прямого транспортного сполучення, а від найближчої зупинки потрібно добиратися пішки 30 хвилин», – зазначається у повідомленні пресслужби Форуму видавців.

Відтак у ГО «Форум видавців» сподіваються на скасування рішення управління майном спільної власності ЛОР щодо цієї оренди поки у Львові альтернативної локації для проведення книжкового ярмарку:

«Ми сподіваємось на підтримку з боку ЗМІ і громадськості щодо скасування рішення управління майном спільної власності ЛОР стосовно оренди галереї Палацу мистецтв до появи у Львові – місті літератури ЮНЕСКО – відповідної локації, де будуть умови для проведення Форуму видавців та інших масових заходів. Прийнятним варіантом також може бути укладання меморандуму, у якому буде детально прописано усі зобов’язання сторін щодо безперешкодного використання цієї частини Палацу Мистецтв у придатному стані для забезпечення діяльності книжкового ярмарку та безпеки учасників і відвідувачів. Ми підтримуємо розвиток Палацу Мистецтв, нашого багаторічного партнера, при цьому щиро сподіваємось, що архітектурні та організаційні зміни, спрямовані на цей розвиток, не поставлять під загрозу подальше проведення Форуму видавців».