Свято книголюбів: як у Львові проходить 26 BookForum

Сьогодні у Львові проходить перший день 26 Book Forum. Кореспондент Львівський портал побував на території Палацу мистецтв та показує, як проходить найбільша книжкова подія року.

На території Палацу мистецтв зібралось сотні відвідувачів, навіть попри те, що не всі видавництва розклали свої книжки.

Як зазначають організатори, фокусною темою цьогорічного фестивалю є «Відшукування причетного».

Загалом у програмі 26 BookForum 820 подій, які відбудуться на 40 локаціях у центральній частині Львова. Це дискусії і перформанси, лекції і воркшопи, презентації книжок та автограф-сесії, концерти і кінопокази, публічні інтерв’ю, виставки, сценічні читання і ще безліч інтерактивів. Усі поділяються на 30 тематичних кластерів і спецпроектів. У заходах візьмуть участь 1000 учасників: авторів, ілюстраторів, видавців, перекладачів, громадських активістів та культурних менеджерів.

Додамо, що право безкоштовного входу на BookForum матимуть:

Діти до 16 років (тільки на підставі свідоцтва про народження або паспорта);

Особи з інвалідністю I-II груп (тільки на підставі спеціального посвідчення);

Військовослужбовці строкової служби (тільки на підставі спеціального посвідчення);

Учасники АТО (тільки на підставі спеціального посвідчення);

Пенсіонери (тільки на підставі пенсійного посвідчення);

Урочисте відкриття 26 Львівського міжнародного BookForum відбудеться сьогодні о 19 год. у філармонії, що на вул. Чайковського, 7.

З повною програмою BookForum можна ознайомитися тут. Триватиме книжковий ярмарок до неділі, 22 вересня.