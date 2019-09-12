Події BookForum у Львові вперше перекладуть жестовою мовою

Вперше під час BookForum відбудеться переклад на жестову мову. Цього року 14 подій стануть інклюзивними для людей, які не чують. Серед них — презентації книг, дискусії, воркшопи, також на жестову мову будуть перекладені події для дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Доступним Book Forum організатори робитимуть спільно із інклюзивним мистецьким проектом «Почути». Команда цього проекту вже 3 роки робить поезію та загалом мистецтво доступними для людей з інвалідністю.

«BookForum – велика культурна формація, що збирає сотні тисяч людей довкола мистецтва, літератури, творчості. Ми усі разом виступаємо за доступність і право кожного на змістовне дозвілля. Інклюзія – це не мода, а право однієї людини та повага іншої до потреб того, хто поруч», – розповідає співзасновниця проекту «Почути» Олександра Смірнова.

Організатори запрошують усіх людей із порушеннями слуху ознайомитись із літературою під час 26 Book Forum.

Вхід на всі інклюзивні події – безкоштовний.

Ознайомитися з переліком подій, що перекладатимуть на жестову мову можна на сайті.