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Тести на ЗНО зроблять наближеними до реальних життєвих ситуацій

Вероніка Рой

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Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад розповіла, що у 2020 році на ЗНО буде більше дотичним до життєвих ситуацій. Проте серйозних новацій вже цього року чекати не варто. Про невеликі зміни очільниця МОН розповіла в ефірі програми одного з українських телеканалів, передає 24 канал. Освіта.

 

Ганна Новосад пояснила, що зовнішнє незалежне оцінювання перевіряє не лише здобуті знання впродовж навчання, але й стає одним з перших іспитів на стресостійкість та організованість в житті дитини. Посадовиця пояснила, що особливих новацій в цьому році не очікується. Зміни торкнуться самих завдань, які тепер будуть «дотичними до реальних життєвих ситуацій».

«Маючи результати з PISA, УЦОЯО дещо змінив вид текстів, але насправді, це не означає, що тексти засновані на якихось інших темах, яких не було в програмі», – розповіла міністерка.

Ганна Новосад запевнила, що шкільних знань буде цілком достатньо, щоб успішно скласти ЗНО. Питання викликає лише якість освіти в деяких середніх навчальних закладах, а також особиста мотивація школярів.

Нагадаємо, як показало дослідженням PISA, рівень знань українських школярів нижче середнього.

До слова, 3 лютого в Україна стартувала реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

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