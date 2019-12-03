Рівень знань українських школярів нижче середнього, – дослідження PISA

Україна вперше долучилась до міжнародного дослідження якості освіти PISA. Як з’ясувалось, українські школярі дещо не дотягнули до середніх показників. Учні опинилися в середині списку, який складається з 79 учасників. Про це свідчать дані міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, передає DW.

За показником читацької компетенції – здатності розуміння й інтерпретації текстів, з якими школярі матимуть справу в повсякденному житті, – 15-річні учні українських шкіл набрали в середньому 466 балів із 1000 можливих. При цьому середній показник для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) складає 487 балів. Таку ж кількість балів, як і Україна, отримала Туреччина. Найближчими сусідами України у рейтингу за цим показником є Ізраїль та Люксембург, які набрали 470 балів. Найгіршою є ситуація у філіппінських школярів, які в середньому набрали 340 балів. А найкращий показник у китайських школярів – 555 балів. Щоправда, у випадку КНР дослідження проводилося не по всій країні, а лише у чотирьох провінціях.

За показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали при середньому показнику для країн ОЕСР в 489 балів. Тут найближчими сусідами України знову ж таки є Туреччина (454 бали), а також Греція і Кіпр (451 бал). Лідером рейтингу за цим показником є школярі чотирьох китайських провінцій (591 бал), на останньому місці – діти з Домініканської Республіки (325 балів).

У сфері природничих наук українські школярі в середньому отримали 469 балів, у той час як середній показник для держав ОЕСР складає 489 балів. Подібні результати отримали також Білорусь (471 бал) та Туреччина (468 балів). Учні шкіл у чотирьох китайських провінціях лідирують з показником у 590 балів, а учні навчальних закладів у Домініканській Республіці в середньому здобули лише 336 балів – це найнижчий показник.

У дослідженні PISA 2018 взяли участь 79 країн чи економічних систем, адже, наприклад, у випадку Китаю, окрім чотирьох провінцій країни, окремо оцінювалися успіхи учнів у Гонконгу чи Макао.

Дослідження PISA проводиться ОЕСР кожні три роки. Нині у ньому взяли участь 600 тисяч 15-річних школярів, які на час проведення опитування навчались щонайменше у сьомому класі. Дослідження має на меті визначити рівень трьох компетентностей учнів: у читанні, математиці та природничих науках.