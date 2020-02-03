Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО

Сьогодні, 3 лютого, розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться. Триватиме вона до 24 березня. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися для участі у ЗНО, потрібно створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на веб-сайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА». Зауважте, що одним з перших кроків є обрання категорії особи.

Також необхідно підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років). Отримати від регіонального центру Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти надсилають до 17 березня 2020 року.

Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 15 червня тестуванням з хімії. ЗНО з української мови і літератури відбудеться 26 травня, з фізики — 28 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 1 червня, з англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, з біології — 9 червня, з географії — 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 24 червня 2020 року.