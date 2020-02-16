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У Львові «замінували» кафе на АС «Західна»

Соломія Головіна

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У Львові правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування кількох кафе на автостанції «Західна». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Інформація про замінування надійшла в поліцію 15 лютого близько 13:15 год.

На місці можливого замінування працювали сили та засоби цивільного захисту Львова. Вже о 14:00 год. обстеження території автостанції і прилеглих об’єктів було завершено, вибухового пристрою не виявлено. Під час огляду було евакуйовано 24 особи: 4 працівника автостанції та 20 пасажирів.

Як повідомляв Львівський портал, 14 лютого невідомі «замінували» масажний салон у Львові.

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