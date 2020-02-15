У Львові «замінували» масажний салон

На вулиці Леонтовича у Львові перевіряли інформацію про замінування салону масажу «Paradise». Повідомлення виявилося фейковим. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, інформація про замінування масажного салону на вул. Леонтовича, 9 надійшла 14 лютого близько 21:14 год. на електронну адресу ДСНС України у Львівській.

На місці ймовірного замінування працювали сили та засоби цивільного захисту Львова. З приміщення салону було евакуйовано 3 працівника закладу, оглянуто 7 кімнат, з житлового будинку евакуйовано 14 осіб.

Вже о 22:50 год. обстеження об’єкту було завершено, вибухового пристрою не виявлено. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.