За останню добу коронавірус забрав життя 15 людей

У світі вже зафіксовано понад 64 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу померло 15 людини, ця цифра є однією із найменших за весь період активного розвитку хвороби. За даними Wiki загальна кількість померлих становить 1384 людей.

За добу кількість хворих зросла на 4 057 осіб. Загальна кількість хворих на коронавірус у світі сягає 64 453 осіб.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де зафіксовано 1381 летальних випадків. Також по одному смертельному випадку від коронавірусу зафіксовано у Гонконгу, Філіппінах та Японії.

Серед країн Європи захворювання підтверджено у Німеччині (16), Франції(11), Великій Британії (9), Італії(3), Іспанії та Російській Федерації (2), Фінляндії, Швеції та Бельгії(1).

Як повідомляв Львівський портал, 9 лютого стало відомо, що в одного українця на лайнері Diamond Princess, що зараз стоїть біля Японії на карантині, виявили коронавірус. Його доставили до лікарні. Загалом на лайнері 25 українців. Згодом недугу діагностували ще одному українцю. На круїзному лайнері в Японії через коронавірус запровадили 14-денний карантин. На борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

У Львові також взялися перевіряти людей, що приїжджають із Китаю. Про перший такий випадок стало відомо 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.