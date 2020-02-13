«Укрпошта» припинила приймати посилки до Китаю

У зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначний термін, Укрпошта тимчасово призупинила приймання усіх видів відправлень до Китаю. Про це йдеться на сайті Укрпошти.

«Жодних заборон зі сторони Національної пошти Китаю на разі не має. Однак, у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на не визначний термін, приймання усіх видів відправлень ДО КИТАЮ тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

Також в Укрпошті повідомляють, що усі посилки, які прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.

У той же час, терміни доставки поштових відправлень з Китаю в Україну можуть теж бути збільшені.

«Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені», – зазначають у компанії.

Також Укрпошта повідомляє, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі.

«Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження… Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано», – додають у компанії.

Зазначимо, за минулу добу від коронавірусу померло 253 людини, ця цифра є найбільшою за весь період розвитку хвороби. У той же час загальна кількість померлих становить 1369 людей.

Через поширення коронавірусу з Китаю Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня.

У Львові також взялися перевіряти людей, що приїжджають із Китаю. Про перший такий випадок стало відомо 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Як повідомляв Львівський портал, 9 лютого стало відомо, що в одного українця на лайнері Diamond Princess, що зараз стоїть біля Японії на карантині, виявили коронавірус. Його доставили до лікарні. Загалом на лайнері 25 українців. Згодом недугу діагностували ще одному українцю. На круїзному лайнері в Японії через коронавірус запровадили 14-денний карантин. На борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу.