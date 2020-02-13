ОСТАННІ НОВИНИ

На пільгові перевезення у Львові депутати «підкинули» 15 мільйонів

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 13 лютого, сесія Львівської міськради на 15 млн грн збільшила видатки на виплату компенсацій за пільговий проїзд в громадському транспорті. «За» відповідну ухвалу проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У загальному фонді бюджету Львова утворився вільний залишок коштів, тож мерія вирішила додати 15 млн грн на виплату компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян.

Так, 10 млн грн заклали на компенсації ЛКП «Львівелектротранс», ще 5 млн грн – автомобільним перевізникам.

Загалом у бюджеті Львова-2020 передбачили майже 265 млн грн на компенсації за пільгові перевезення у всьому громадському транспорті. Це майже на 25 млн грн більше, ніж у 2019-му.

Протягом цього року автобусні перевізники отримають за пільговиків 75 млн грн, тоді як комунальний «Львівелектротранс» – 189,8 млн грн.

Нагадаємо, раніше в «Львівелектротрансі» заявляли, що 70% всього пасажиропотоку становлять пільговики.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...