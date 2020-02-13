На пільгові перевезення у Львові депутати «підкинули» 15 мільйонів

Сьогодні, 13 лютого, сесія Львівської міськради на 15 млн грн збільшила видатки на виплату компенсацій за пільговий проїзд в громадському транспорті. «За» відповідну ухвалу проголосував 51 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

У загальному фонді бюджету Львова утворився вільний залишок коштів, тож мерія вирішила додати 15 млн грн на виплату компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян.

Так, 10 млн грн заклали на компенсації ЛКП «Львівелектротранс», ще 5 млн грн – автомобільним перевізникам.

Загалом у бюджеті Львова-2020 передбачили майже 265 млн грн на компенсації за пільгові перевезення у всьому громадському транспорті. Це майже на 25 млн грн більше, ніж у 2019-му.

Протягом цього року автобусні перевізники отримають за пільговиків 75 млн грн, тоді як комунальний «Львівелектротранс» – 189,8 млн грн.

Нагадаємо, раніше в «Львівелектротрансі» заявляли, що 70% всього пасажиропотоку становлять пільговики.