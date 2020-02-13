Депутати не дозволили Садовому збільшити кількість заступників

Депутатам забракло одного голосу для того, щоб ввести у штат Львівської міськради дві нові посади: бізнес-омбудсмена та омбудсмена з прав людей з інвалідністю. Люди, що обіймали б ці посади, мали б бути заступниками міського голови Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні, 13 лютого, під час сесії Львівської міськради депутати розглядали питання щодо введення посади омбудсмена. Відтак штат мерії мали б збільшити на дві посади, додавши бізнес-омбудсмена та омбудсмена з прав людей з інвалідністю.

Обидва нові посадовці вважались би заступниками міського голови Львова і отримували б зарплату.

Зазначимо, що зараз у мера Андрія Садового є шість заступників, а з омбудсменами їх було б уже вісім:

омбудсмен із прав людей з інвалідністю, заступник міського голови;

бізнес-омбудсмен, заступник міського голови;

заступник міського голови з фінансово-економічних питань;

заступник міського голови з містобудування;

заступник міського голови з питань розвитку;

заступник міського голови з питань ЖКГ;

заступник міського голови з питань безпеки міста;

заступник міського голови з гуманітарних питань.

Під час обговорення Андрій Садовий заявив, що посаду бізнес-омбудсмена пропонує віддати колишньому нардепу від «Самопомочі» Сергію Кіралю. До Верховної Ради він очолював управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради.

Зазначимо, що питання щодо введення у штат мерії посад омбудсменів депутати розглядають уже вдруге. Минулого разу його перенесли, бо народні обранці не розуміли, чим саме вони мають займатись.

Сьогодні у сесійній залі також була жвава дискусія, яка супроводжувалась докорами і жартами. Зокрема, деякі депутати заявляли, що введення нових оплачуваних посад у штат Львівської міськради є дивним, адже у бюджеті міста і так бракує грошей на вирішення нагальних проблем.

Дехто із депутатів навіть пропонував додати ще й омбудсмена із боротьби із корупцією, наголошуючи, що ця посада теж може бути актуальною для міськради Львова.

Зрештою після тривалого обговорення депутати провалили голосування, адже для ухвалення рішення їм забракло одного голосу.

Нагадаємо, у вересні 2019 року сесія міськради Львова ввела міському голові Андрію Садовому шостого заступника з питань містобудування. Тоді ним став однопартієць Любомир Зубач. Перед цим, влітку минулого року, депутати збільшили кількість заступників мера із 4 до 5 осіб.