ЛОР поділила кошти на капітальне будівництво: найбільше дісталося Пустомитівщині

Львівська обласна рада під час сесійного засідання 11 лютого затвердила Програму капітального будівництва на загальну суму 294 млн грн, яка включає об’єкти виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, де цього року проводитимуть будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Перед розглядом питання внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету три фракції «Свобода», «Самопоміч», «Громадянська пропозиція», які мали консультації з головою Львівської ОДА Максимом Козицьким, запропонували перенести розгляд цього питання у зв’язку з тим, що документи надійшли депутатам на електронні скриньки лише ввечері 10 лютого, і у них не було можливості ознайомитися з розподілом коштів. Однак для перенесення у сесійній залі забракло голосів.

Відповідно із 294 млн грн на обласні установи вирішили спрямувати 117 млн грн, на на об’єкти, що розташовані на територіях, – 177 млн грн.

«Це об’єкти комунальних закладів обласної ради галузей охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, спорту – 40% від загальної суми. Також враховано деякі пропозиції від районів, міст, ОТГ, сіл, селищ. Основні критерії включення об’єктів до Програми капітального будівництва – це співфінансування з ДФРР, завершальний характер робіт на об’єкті. Додам, що перелік містить також вкрай важливі нові об’єкти», – розповів голова бюджетної комісії ЛОР Олег Домчак.

У своєму виступі депутатка Парасковія Дворянин закидала голові бюджетної комісії Олегу Домчаку те, що під час розподілу користувалися «критеріями округів облюбованих депутатів чи підрядних організацій».

«У тому списку, за який голосуватимемо, є 131 об’єкт, з них – 64 пускових, тобто на завершальній стадії, а це менше 50%. Настільки мені відомо, голова Львівської ОДА та його команда пропонували список із 87 об’єктами, серед яких 58 – пускових. Навіть з точки зору банальної логіки ми б мали прислухатися до голови ЛОДА і його команди. Чому так не сталося, якими критеріями при цьому користувалися: критеріями округів облюбованих депутатів чи підрядних організацій, чи все-таки критеріями здорової логіки і економічної доцільності?!», – обурювалася вона.

У переліку на будівництво та реконструкцію в розрізі районів найбільше отримав Пустомитівський – 16, 2 млн грн. Деякі депутати обурювалися з приводу сумнівної справедливості такого розподілу.

«Заздрість – це є гріх. Якщо на сьогоднішній день є райони, яким потрібно виділення більшої кількості коштів, то це це значить, що в цьому є якась об’єктивна об’єктивність. Я розумію, що до нашого району завжди є таке заздрісне ставлення… Але всі дороги до Львова ведуть через Пустомитівський район. Попередні 10 років цей район був абсолютно обділений», – наголосила депутатка Мирослава Лісна.

Нагадаємо, 11 лютого на сесії Львівської облради виступив новопризначений голова Львівської ОДА Максим Козицький. Він закликав депутатів до конструктивної співпраці для добробуту Львівщини і наголосив на необхідності пропорційного розподілу фінансування між всіма районами області.

Раніше Львівський портал писав про те, що на Львівщині поділили 360 мільйонів від ДФРР. Як відбувся розподіл коштів по містах обласного значення і районах читайте тут.