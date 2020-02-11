Уряд запустив «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства

Кабмін запустив «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства. Про це у Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

«Проєкт дійсно важливий. За даними ООН кожна 6-а жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців. Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства», – написав Дмитро Дубілет.

За його словами, зараз лінія працює у тестовому режимі. Номер лінії — 1547.

Львівський портал раніше писав, що у Львові функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства.

Цього року на домашнє насильство поскаржилось уже 17 тисяч українців. Також щороку понад 600 жінок в Україні гинуть через такого роду знущання, а до трьох мільйонів дітей стають жертвами та свідками різних категорій насильства.