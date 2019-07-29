На домашнє насильство цьогоріч поскаржилося вже 17 тисяч українців

Цього року на домашнє насильство поскаржилось уже 17 тисяч українців. Про це повідомляє у Facebook Координаційний центр з надання правової допомоги.

Як зазначається, це вдвічі більше ніж торік. У центрі пояснюють, що це пов’язано як з дією нового закону щодо протидії домашньому насильству, так і появою нової для України посади сімейних радників.

«Сімейні радники – це волонтери, які мають авторитет в соціальних групах, і які можуть оперативно надавати інформацію щодо шляхів вирішення проблем з питань виплати аліментів, захисту від домашнього насильства, батьківських прав та інших. Сімейні радники поширюють інформацію про систему БПД, радять громадянам куди слід звернутися за кваліфікованою допомогою», – роз’яснюють у Координаційному центрі з надання правової допомоги.

Ініціатива «Сімейні радники» стартувала в Україні восени минулого року. Вони працюють на базі центрів з надання БВПД у Сумах, Луцьку, Харкові, Києві, Одесі, Львові, Миколаєві та Рівному. Сімейні радники не є представниками органів влади, вони не надають юридичні послуги. Вони – комунікатори між людьми, які мають правові проблеми у родині, та установами, що покликані надавати допомогу.