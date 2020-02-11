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Щорічно на дорогах України гине чотири тисячі людей

Омелян Шевчук

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Через порушення правил дорожнього руку та відсутність коплексної системи безпеки, щороку на дорогах України гине до 4000 людей. Про це сьогодні на  стратегічній зустрічі щодо будівництва доріг «Зшити Україну: фінансування, будівництво, безпека» заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Кількість людей на дорогах гине щорічно близько 4000 людей, 56 – на пішохідних переходах. Це більше, ніж в АТО. Це «віна» на дорогах. Пішохідні переходи мають бути освітлені, автоматична система фіксації швидкості руху. Все це ми плануємо впровадити цього року. На 30% плануємо зменшити аварійність та смертність на дорогах. Не можна будувати дороги і не дбати про безпеку», – заявив міністр.

Нагадаємо, Уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на 2020 рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Роботи почнуться вже з 1 березня. Планується побудувати за 2020 рік 4000 кілометрів доріг.

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