Щорічно на дорогах України гине чотири тисячі людей

Через порушення правил дорожнього руку та відсутність коплексної системи безпеки, щороку на дорогах України гине до 4000 людей. Про це сьогодні на стратегічній зустрічі щодо будівництва доріг «Зшити Україну: фінансування, будівництво, безпека» заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент Львівського порталу.

«Кількість людей на дорогах гине щорічно близько 4000 людей, 56 – на пішохідних переходах. Це більше, ніж в АТО. Це «віна» на дорогах. Пішохідні переходи мають бути освітлені, автоматична система фіксації швидкості руху. Все це ми плануємо впровадити цього року. На 30% плануємо зменшити аварійність та смертність на дорогах. Не можна будувати дороги і не дбати про безпеку», – заявив міністр.

Нагадаємо, Уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на 2020 рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Роботи почнуться вже з 1 березня. Планується побудувати за 2020 рік 4000 кілометрів доріг.