ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни просять відновити трамвай №5

Наталя Дуляба

|

Львівську міську раду просять відновити роботу трамвая №5, який раніше сполучав вул. Торф’яну із вул. Княгині Ольги. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автором петиції є Максим Даниленко. Він просить відновити трамвайний маршут №5, адже після реконструкції вул. Замарстинівської у мерії його не планують повертати.

Для того, щоб цю петицію розглянула Львівська міська рада, необхідно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 15 березня.

Зазначимо, раніше трамвай №5 з’єднував вул. Торф’яну із вул. Княгині Ольги. Його скасували наприкінці 2017 року через аварійність колій на Замарстинівській. Торік у березні його відновили за зміненим маршрутом: трамвай курсував від вул. Миколайчука до Академії мистецтв, проте у травні його знову скасували.

Нагадаємо, вул. Замарстинівську почали ремонтувати у березні 2018 року. Для транспорту її відкрили 16 січня цього року, відтоді Замарстинівською знову почали курсувати трамваї №9. Як виглядає відновлена вулиця з висоти пташиного польоту, дивіться тут.

Нещодавно стало відомо, що на частині вул. Замарстинівської ще прокладуть трамвайну колію, яка вестиме до вул. Гетьмана Мазепи. Після всіх робіт звідси збираються запустити трамвай на Сихів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...