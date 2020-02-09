Львів’яни просять відновити трамвай №5

Львівську міську раду просять відновити роботу трамвая №5, який раніше сполучав вул. Торф’яну із вул. Княгині Ольги. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автором петиції є Максим Даниленко. Він просить відновити трамвайний маршут №5, адже після реконструкції вул. Замарстинівської у мерії його не планують повертати.

Для того, щоб цю петицію розглянула Львівська міська рада, необхідно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 15 березня.

Зазначимо, раніше трамвай №5 з’єднував вул. Торф’яну із вул. Княгині Ольги. Його скасували наприкінці 2017 року через аварійність колій на Замарстинівській. Торік у березні його відновили за зміненим маршрутом: трамвай курсував від вул. Миколайчука до Академії мистецтв, проте у травні його знову скасували.

Нагадаємо, вул. Замарстинівську почали ремонтувати у березні 2018 року. Для транспорту її відкрили 16 січня цього року, відтоді Замарстинівською знову почали курсувати трамваї №9. Як виглядає відновлена вулиця з висоти пташиного польоту, дивіться тут.

Нещодавно стало відомо, що на частині вул. Замарстинівської ще прокладуть трамвайну колію, яка вестиме до вул. Гетьмана Мазепи. Після всіх робіт звідси збираються запустити трамвай на Сихів.