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У Винниках затримали трьох п’яних водіїв

Наталя Дуляба

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У ніч на суботу, 8 лютого, у Винниках поліцейські зупинили трьох водіїв, що керували автомобілем напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Першого горе-водія інспектори зупинили на вул. Злагоди. 41-річний чоловік, що перебував за кермом автомобіля Peugeot 206, погодився пройти перевірку на драґері, який показав результат 1,00 проміле алкоголю.

Згодом ще одного п’яного водія автомобіля Opel Astra затримали на перехресті вул. Лесі Українки та Івана Франка. Проте 22-річний хлопець відмовився від проходження перевірки на стан алкогольного сп’яніння.

Уже під ранок на вулиці Тараса Шевченка поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz A 160, за кермом якого була нетвереза жінка-водійка. Вона також відмовилась від перевірки.

На всіх порушників патрульні склали протоколи за керування в нетверезому стані та постанови за порушення Правил дорожнього руху.

«Вкотре закликаємо водіїв бути відповідальними та не сідати за кермо в стані сп’яніння! Пам’ятайте, що нетверезий водій – це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху!», – закликають у патрульній поліції.

Нагадаємо, у Львові активісти вже більше року просять відновити кабінет перевірки водіїв на стан алкогольного сп’яніння. Також наприкінці 2019 року із таким проханням до Львівської облради звертались медики наркодиспансеру. Проте в облраді кажуть, що грошей на це немає.

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