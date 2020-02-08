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Львів’яни вимагають встановити на всіх зупинках «Львівелектротрансу» кіоски з квитками

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять встановити на всіх трамвайних і тролейбусних зупинках кіоски чи автомати, через які можна придбати проїзний квиток. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автором петиції є Андрій Моравський. Він зауважує, що після подорожчання проїзду в електротранспорті для львів’ян гостріше постало питання купівлі квитка на зупинці. Бажаючи зекономити, вони не мають змоги придбати проїзний квиток заздалегідь, адже не на кожній зупинці ЛКП «Львівелектротранс» є кіоски.

Тому Андрій Моравський просить, аби мерія обладнала всі зупинки електротраснпорту у Львові спеціальним автоматами чи кіосками, через які можна буде купити квиток.

«Електронний спосіб оплати через Приват24 та через смс-повідомлення є ненадійним. Не завжди смс доходить вчасно, телефон може бути розрядженим, не завжди можливо зісканувати QR-код на прозорій поверхні, куплена смска чи квиток через Приват24 не є документом для повернення відрядних. Не завжди є можливість доступу до мобільного Інтернету, а Wi-Fi у трамваях не працює ідеально… Одним словом, потрібні способи купівлі квитків на кожній зупинці», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, для того, щоб Львівська міська рада розглягула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 16 березня.

Нагадаємо, вартість проїзду електротранспорті Львова підняли із 5 до 6 грн 10 січня. Втім якщо купувати квиток у водія, то заплатити доведеться уже 7 грн. Нові тарифи вступили в дію з 15 січня.

Згодом у «Львівелектротрансі» заявили, що загалом у місті працюють близько 90 кіосків, де можна купити проїзні квитки. Втім далеко не всі вони розташовані безпосередньо на зупинках. Із детальним переліком адрес можна ознайомитись тут.

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