Продавши землю за солідну суму, українці можуть тимчасово втратити субсидію, – Гончарук

Українці, які продадуть свої земельні ділянки після запуску земельної реформи, можуть тимчасово втратити право на субсидію. Однак це станеться в тому випадку, якщо продаж принесе великий дохід. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ.

«У різних ситуаціях продаж земельних ділянок може привести до виникнення у людини різного доходу. Якщо раптом продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну значну суму, наприклад десятки тисяч доларів, то очевидно, що протягом певного періоду часу вона не потребуватиме підтримки держави. Тому в будь-якому випадку потрібно рахувати окремо», – сказав Олексій Гончарук.

За словами Олексія Гончарука, права на субсидію не позбавлятимуть тих українців, яким дійсно потрібна допомога в оплаті комунальних послуг.

Як відомо, 6 лютого Верховна Рада розпочала у другому читанні законопроєкту № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Відтак ввечері у Львові біля пам’ятника Тарасу Шевченку провели акцію проти закону про ринок землі.

Зазначимо, таку ж акцію проти продажу землі проводили 14 січня. Тоді протест розпочався о 10:00 год. Одночасно з сесією Верховної Ради, адже передбачалося, що парламент в цей день розгляне у другому читанні законопроєкт про ринок землі. Проте тоді його так і не розглянули.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував скоротити ліміт на площу землі в одні руки до 10 тисяч гектарів.