Українські гімнастки Погранична та Мелещук поїдуть на змагання у Москву

Українські гімнастки Єва Мелещук і Христина Погранична братимуть участь у змаганнях в Москві 7-9 лютого. Про це повідомляється на сторінці збірної України з художньої гімнастики в Іnstagram.

Як зазначається, таке рішення прийняв тренерський штаб збірної України.

«Тренерським штабом збірної України було прийняте рішення про участь наших спортсменок Єви Мелещук і Христини Пограничної в Гран-прі з художньої гімнастики в Москві 7-9 лютого», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, львів’янка Христина Погранична у жовтні 2018 року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

У вересні 2019 року Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

Фото: sport.ua, prolviv.com