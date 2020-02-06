У Верховній Раді нардепи заблокували трибуну та президію через законопроєкт про ринок землі

Фракції «Батьківщини» та «Опозиційна платформа – За життя» намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, яка має розглядати законопроєкт про земельну реформу у другому читанні. Про це пише Українська правда.

Головуючий на засіданні намагався кілька разів поставити питання про продовження роботи парламенту, що обурило опозицію. Депутати фракцій Юлії Тимошенко та Віктора Медвечука спробували прорватися в президію. Депутати «Батьківщини» кинулися в президію, а члени ОПЗЖ заблокували трибуну.

В той же час депутати «Слуги народу» заблокували прохід до головуючого, відтіснивши депутатів «Батьківщини». Лише Юлія Тимошенко зуміла пробратися до місця голови Ради і заблокувати його.

У президії кілька разів енергійно штовхалися.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія закликав народних депутатів повернутись до конструктивну, продовжити роботу до 19.30 та розглядати окремо кожну з 4000 правок до законопроєкту.

Віцеспікер Стефанчук ще раз поставив питання продовження роботи до 19.30 і депутати проголосували за це 226 голосами.

Спікер парламенту Дмитро Разумков з парламентської трибуни звернувся до депутатів, закликав їх припинити займатись популізмом і повернутись до попередніх домовленостей.

Разумков зазначив, що не може вести засідання, оскільки його місце зайняв той, кому воно не належить та передав слово Стефанчуку.

«Парламент місце для дискусії, доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавп’ячих прижках», – сказав Стефанчук.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

17 грудня під стінами Верховної Ради влаштували акцію проти продажу землі.

Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував скоротити ліміт на площу землі в одні руки до 10 тисяч гектарів.

Фото: УП