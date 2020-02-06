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25% шкільних меню в Україні не відповідають нормам, – Держпродспоживслужба

Вероніка Рой

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Держпродспоживслужба провела аналіз щоденних меню-розкладів для харчування дітей у школа України. Усього було опрацьовано майже 8 тисяч таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування. Про це інформує пресслужба Держспоживслужби.

 

Як зауважила т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти. Також, за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.

Як наголошують у  Держпродспоживслужбі у раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%).

«Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей», – повідомляють у відомстві.

Протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено:

  • 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб);
  • 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб);
  • 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків);
  • 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

Львівський портал повідомляв, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування. Команда Зеленської провела круглий стіл з профільними міністерствами, а вже у 2020 році Міністерство охорони здоров’я запропонує нову програму шкільного харчування.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».

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