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Ще 19 львівських шкіл пішли на карантин: список

Соломія Головіна

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Від завтра, 6 лютого, у Львові призупинять навчання у 19 навчальних закладах: СЗШ № 24, 27 (лише 1−4 класи), 28, 33, 52, 63, 68, 75, 91, 97, 98, «Берегиня», гімназія «Тривіта», Львівська академічна гімназія, ліцеї № 2, 45, «Просвіта», «Галицький» та ліцеї ім. В. Симоненка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

З них 18 навчальних закладів вийдуть на навчання у середу, 12 лютого, а школа № 33 – у понеділок, 10 лютого.

Відтак ситуація із призупиненням навчання у школах Львова через хвороби учнів наступна:

  • Завтра, 6 лютого, на навчання виходить школа № 53. Тут освітній процес призупини ще минулого тижня.
  • У школі № 33, в якій призупинили навчання минулого тижня, учні мали повернутись до занять завтра, проте призупинення навчання продовжили до п’ятниці, 7 лютого включно.
  • Із 3 лютого до 7 лютого включно призупинили навчання через хвороби учнів школи № 1, 4, 22, 30, 40, 43, 44, 47, 54, 66, 78, 81, 87, ЗСШ «Лідер» і ПШ «Дзвіночок».
  • Від 5 лютого і до 7 лютого включно призупини навчання 16 навчальних закладів: школи № 9, 23, 29, 48, 62, 67, 70, 71, 72, 77, ЗШ «Дивосвіт», НВК «ШЕЛ», гімназія «Провесінь», Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса, Львівський художній ліцей при ЛНАМ та ліцей «Інтелект».
  • Від завтра до вівторка, 12 лютого, включно призупиняють навчання у: СЗШ № 24, 27 (лише 1−4 класи), 28, 33, 52, 63, 68, 75, 91, 97, 98, «Берегиня», гімназія «Тривіта», Львівська академічна гімназія, ліцеї № 2, 45, «Просвіта», «Галицький» та ліцеї ім. В. Симоненка.

Як інформував Львівський портал, із 30 січня пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини. 31 січня стало відомо, що навчання призупинили вже у 73 школах області.

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