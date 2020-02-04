Мешканка Львівщини потрапила до лікарні через отруєння побутовим газом

В понеділок, 3 лютого, мешканка села Ременів Кам’янка-Бузького району у власній квартирі отруїлась побутовим газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що орієнтовно о 12:00 год. 33-річна жінка у власній квартирі на вул. Куземського, 14 отруїлась побутовим газом. Витік стався через пошкоджений шланг, який вів до газового приладу.

Постраждалу у середньому стані важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Працівники «Львівгазу» тимчасово призупинили подачу газу до помешкання. Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у 2019 році чадним газом на Львівщині отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули вже 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.