Львівська журналістка виграла апеляцію у чиновника Верховної Ради щодо спростування допису у Facebook

Вчора, 3 лютого, Апеляційний суд Львівської області задовольнив апеляційну скаргу львівської журналістки Вікторії Балицької на рішення Галицького районного суду, згідно з яким вона мала спростувати декілька фраз із свого допису у Facebook про конфлікт голови секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Юрія Сорочика з патрульними. Про це журналістка написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, 5 липня 2019 року Галицький районний суд визнав недостовірною інформацію у трьох моментах допису журналістки та вимагав їх спростувати. Зокрема, мова йшла про словосполучення: «…патрульні зупинили автомобіль BMW X5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла», «…почав ображати патрульних, а згодом вдарив одного із них кулаком в лице», «агресивний пасажир». Тоді Вікторія Балицька повідомила, що не згідна з рішенням суду і подаватиме апеляцію.

Відтак вчора львівська журналістка виграла апеляцію у чиновника Верховної Ради Юрія Сорочика.

«Вчора ввечері Апеляційний суд Львівської області повністю задовольнив мою апеляційну скаргу на рішення Галицького районного суду, згідно з яким я мала спростувати кілька фраз із посту. Одна з яких про те, що 26.01.19 на кільцевій дорозі Львова на заправці «ОККО» під час конфлікту агресивний чиновник ображав патрульних та вдарив одного із них кулаком в лице. Відтак інформація викладена у пості від 27.01.19, згідно рішення колегії суддів, є правдивою», – написала Вікторія Балицька.

Зазначимо, мова йде про інцидент, який трапився 27 січня 2019 року. Тоді Вікторія Балицька оприлюднила інформацію про те, що 26 січня 2019 року на кільцевій дорозі Львова, між Рудном і Рясне-Руською, патрульні зупинили автомобіль BMW X5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла. За кермом була жінка… У ході інциденту пасажир цієї автівки почав себе агресивно поводити та, за її словами, вдарив патрульного.

Через 18 днів після цього на адресу Львівського порталу надійшов лист від адвоката Юрія Сорочика, в якому зазначалося, що чиновник не бив патрульного поліцейського під Львовом і подає до суду на автора поширеної інформації.

Як виявилося, Юрій Сорочик таки подав до суду на львівську журналістку Вікторію Балицьку. Посадовець вимагає 100 тисяч гривень моральної компенсації за оприлюднену нею інформацію про його конфлікт із патрульними. Проте 5 липня 2019 року Галицький суд відмовив Юрію Сорочику у стягненні 100 тисяч гривень моральної компенсації з львівської журналістки Вікторії Балицької, яка 27 січня 2019 у своєму Фейсбуці поширила інформацію про його конфлікт із патрульними.

Крім цього 1 липня оприлюднили відео конфлікту Юрія Сорочика та патрульних.

Зазначимо, 30 липня 2019 року Державне бюро розслідувань сьогодні оголосило підозру двом львівським патрульним, які 26 січня цього року затримали голову секретаріату Комітету Верховної Ради з протидії корупції Юрія Сорочика.