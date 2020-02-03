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Карантин у двох львівських школах продовжили до четверга

Вероніка Рой

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Львівські школи №33 та №53, в яких було призупинене навчання минулого тижня, відновлять свою роботу у четвер, 6 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, діти у школах № 33 та № 53 мали б вийти на навчання сьогодні, проте через те, що кількість хворих не знизилась, призупинення навчання вирішили продовжити до середи.

Ситуацію щодо інших шкіл з’ясовують. Управління освіти міськради Львова проводить моніторинг відвідуваності дітьми закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти. Відтак детальнішу інформацію по інших навчальних закладах буде повідомлено згодом.

Як інформував Львівський портал, із 30 січня пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини. 31 січня стало відомо, що навчання призупинили вже у 73 школах області. Натомість в управлінні освіти Львівської міської ради заявляють, що на сьогодні немає підстав закривати усі львівські школи на карантин

Додамо, протягом 20-26 січня на ГРВІ захворіли більше 9000 мешканців Львівщини.

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