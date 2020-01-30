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В управління освіти ЛМР заявляють, що на сьогодні немає підстав закривати усі львівські школи на карантин

Вероніка Рой

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У Львові немає підстав закривати школи на карантин. На сьогодні середній показник захворюваності учнів становить 10%. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на міське управління освіти.

 

«Є школи, де кількість хворих значно перевищувала цей показник. Так, вчора у двох навчальних закладах — № 53 та № 33, де було 33% та 44% відсутніх учнів, призупинили навчання до понеділка. Воно здійснене через накази керівників цих закладів освіти задля переривання ланцюга захворюваності. Таким чином на сьогодні ми не можемо говорити про оголошення карантину у всіх школах міста», – розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

За її словами, у закладах дошкільної освіти Львова кількість дітей, які відсутні у  через хворобу, становить близько 8%.

«По садочках ситуація значно краща, бо діти менше контактують між собою, адже переважно знаходяться в одному груповому приміщенні впродовж цілого дня.  Зазначу, що карантин оголошується тільки за умов, коли надходить лист лабораторного центру на ім’я міського голови, тоді засідає комісія з питань ТЕБ і НС та приймається рішення щодо призупинення навчання у всіх школах міста. У випадку, якщо є критична ситуація в окремому класі чи в окремому навчальному закладі, призупиняється навчання наказом керівника цього закладу», – додала Зоряна Довганик.

Як інформував Львівський портал, пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини.

Додамо, протягом 20-26 січня на ГРВІ захворіли більше 9000 мешканців Львівщини.

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