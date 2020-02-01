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За рік майже 60 тисяч українців не пустили до Польщі

Андрій Котенський

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Кількість відмов громадянам України у в’їзді в Польщу у 2019 році склала 58,5 тисяч, це на 25% більше, ніж попереднього року (46,7). Загалом до Польщі в’їхало 10.4 мільйона українців, а рівень відмов сягає близько 0.6 %. Про це повідомляє аналітичний центр «Європа без бар’єрів» з посиланням на статистичні дані Прикордонної служби Польщі та дані власних досліджень.

 

Як і раніше, абсолютна більшість відмов – на наземному кордоні. Подорожуючи літаком, імовірність отримати відмову значно менша.

Головні причини: непідтверджена мета поїздки, 34,9 тис., брак коштів – 12,8 тисяч.

«Темпи зростання відмов у в’їзді на польському кордоні значно вповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, однак залишилися високими. Можна виділити три причини такої динаміки. По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває «перенесення» відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч осіб отримали відмову ще на етапі візової аплікації. По-друге, не всі належно готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету та перебіг своєї поїздки. По-третє, не завжди є досконалими і методи контролю прикордонних служб ЄС. Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівкових коштів, а банківську картку в якості доказу у них не прийняли», – розповіла виконавча директорка «Європи без бар’єрів» Ірина Сушко.

Вона нагадала, що моніторинг міграційних показників, таких як відмови у в’їзді, є частиною механізму призупинення безвізових режимів, запровадженого ЄС. За словами Сушко, наразі немає підстав очікувати запуску цього механізму.

Раніше ми повідомляли, що українці все частіше подорожують до Польщі літаками.

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