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Українці все частіше подорожують до Польщі літаками

Андрій Котенський

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У 2019 році на українсько-польському кордоні зафіксували стрімке зростання пасажирських авіаперевезень (+75%). Про це повідомляє аналітичний центр «Європа без бар’єрів» з посиланням на статистичні дані Прикордонної служби Польщі та дані власних досліджень.

 

У 2019 році 700 тисяч громадян України скористалися повітряним перетином польського кордону (+ 75%). Для порівняння – у 2018 році їх було 404 тисячі, а в 2017 – 204 тисячі.

Загальна кількість перетинів кордону України та Польщі в обох напрямках зросла на 1% – до 21,7 млн. Громадяни України в’їжджали до Польщі (усіма шляхами) 10,4 млн разів, з них 9,66 млн – через наземний кордон.

У 2019 році на 19% впала кількість перетинів наземного польсько-українського кордону приватними автомобілями – з 5 до 4 мільйонів. Натомість на 4% виріс рух автобусів і на 1% – вантажівок.

«Попри зростання кількості авіаційних перевезень, ми бачимо сталу динаміку кількості перетинів наземного кордону Польщі. Це найбільш завантажена ділянка кордону як для України, так і для Польщі, де на порівняно невелику кількість пунктів пропуску припадає понад 20 мільйонів перетинів щороку. Імовірно, така ситуація зберігатиметься й надалі, адже дані дослідження свідчать, що понад половина користувачів кордону – мешканці прикордоння», – розповів аналітик ЄББ Руслан Мініч.

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