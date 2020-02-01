Вулицю Хуторівку закрили для транспорту через ремонт

Від суботи, 1 лютого, і до 31 липня обмежено рух транспорту на вулиці Хуторівка, на ділянці від вулиці Стрийська до проспекту Червоної Калини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Обмеження руху зумовлене ремонтними роботами. Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Раніше львівський портал повідомляв, що Хуторівку обіцяють відремонтувати до кінця вересня 2020 року.

Ремонт обійдеться у 125,5 млн грн. Ці кошти міськрада Львова взяла у кредит. Всі роботи виконує ТзОВ «Онур», яке перемогло у тендері.