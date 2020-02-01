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Кількість жертв коронавірусу сягнула 259 людей

Андрій Котенський

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У світі зафіксовано понад 12 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. Від захворювання померло уже 259 людей, такі дані подає Wiki.

 

Кількість випадків захворювання за добу зросла на понад 2000 осіб випадки.

Загалом у світі зафіксовано 12 тисяч 24 випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше хворих і померлих у Китаї де зафіксовано 11 860 фактів захворювання і 259 летальних випадків відповідно.

Серед Європейських країн факти захворювання на коронавірус підтверджено у: Нічеччині (7), Франції (6), Італія, Велика Британія та РФ (2), Фінляндія, Іспанія і Швеція (1).

Як писав Львівський портал, до спеціального боксу у Львівській обласній інфекційній лікарні з ознаками гострого респіраторного захворювання госпіталізували вже другого чоловіка, який повернувся з туристичного відпочинку з Китаю.

Спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

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