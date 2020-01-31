Садовий приготував Ганущину відповідь на перереєстрацію лікарень і музею зі Львова

Через перереєстрацію зі Львова чотирьох лікарень і музею, які підпорядковуються Львівській обласній раді, мер Андрій Садовий вирішив підняти вартість оренди міських приміщень для інших обласних установ. Про це йшлося сьогодні, 31 січня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради.

За словами Садового, із початку січня Львівський історичний музей, який розташований на площі Ринок, обласна рада перереєструвала в Червоноград. Відповідно, заклад перестав сплачувати податок до бюджету Львова. Тому мер ініціював підвищення вартості інших приміщень, які музей орендує у Львівської міськради.

«Львівський історичний музей сьогодні перереєстрований у Червоноград і не сплачує податки. Це дуже серйозна ситуація, і я б просив управління комунальної власності переглянути умови оренди для нього. Якщо музей перереєструвався, то всі приміщення, які є у власності громади, і які він зараз орендує у нас, установа повинна орендувати за комерційними цінами. Ми повинні якимось чином компенсувати ті втрати, які отримали», – сказав Андрій Садовий.

Він також додав, що підняти оренду потрібно й для всіх інших комунальних закладів області, які користуються міськими приміщеннями.

«Це стосується й усіх інших приміщень громади, які орендують обласні установи. Закон треба поважати. На моє переконання, і це підтверджують юристи, усі перереєстрації, які зроблені, суперечать чинному законодавству, і я думаю, що це буде доведено», – підкреслив міський голова Львова.

Зазначимо, Львівський історичний музей працює у Львові у сімох комунальних приміщеннях, за оренду яких місту сплачує всього 1 гривню.

Як повідомляв Львівський портал, облрада перереєструвала зі Львова чотири лікарні: Львівську обласну клінічну лікарню, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи.

Останній юридично переселений зі Львова обласний заклад – історичний музей. Тепер його адресою замість площі Ринок став Червоноград (вул. Пушкіна).

У мерії обурювались такими рішеннями Львівської облради і заявляли, що через перереєстрацію Львів втрачає більше 100 млн грн. Також на це Львівська міськрада скаржилась у Міністерство фінансів, однак воно вважає, що нічого протизаконного у перереєстрації немає.

Своєю чергою голова Львівської облради Олександр Ганущин пояснював, що лікарні перереєстрували зі Львова через те, що вони «не отримують жодної копійки від міста»