Перша у Львові комунальна школа зимових видів спорту працюватиме у парку «Знесіння»

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту», який нещодавно створила Львівська міська рада, діятиме на території Регіонального ландшафтного парку «Знесіння». Про це сьогодні, 31 січня, під час засідання виконавчого комітету повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Рішення про створення Школи зимових видів спорту сесія Львівської міськради прийняла 23 січня. Вона працюватиме у парку «Знесіння». Відтак Андрій Садовий закликав посадовців пришвидшити всі процеси, які необхідні для того, аби цей заклад запрацював якнайшвидше.

«Ми домовилися, що впродовж тижня [до кінця січня] передбачимо фінансування і замовимо проєкт щодо облаштування такої школи у парку „Знесіння“. Проте за тиждень цього зроблено не було. Я хочу розуміти, де в цьому питанні ми зараз є», – додав міський голова.

У новоствореній Дитячо-юнацькій школі зимових видів спорту діятимуть такі відділення:

фігурного катання,

санного спорту,

лижних гонок,

гірськолижного спорту та сноубордингу.

Опановувати зимові види спорту у Львові зможуть як початківці, так й особи з базовою і спеціалізованою базовою підготовкою, а також професійні спортсмени.

Зазначимо, першу професійну школу фігурного катання відкриють у Львові при ДЮСШ №2, що вул. Сєченова, 7.

Дотепер при дитячо-юнацьких спортивних школах Львова немає фігурного катання як такого. У місті нема необхідної за розміром ковзанки, тому діти можуть хіба займатись аматорським фігурним катанням при невеликій школі у ТРЦ King Kross, яку створили у 2017 році.

Першим і наразі єдиним тренером у школі фігурного катання буде майстер спорту України Анастасія Онищенко. Львівський портал спілкувався зі спортсменкою, яка приїхала з Дніпра, аби впровадити у Львові фігурне катання на професійному рівні. Детальніше про першу школу фігурного катання і не тільки, читайте в інтерв’ю з Анастасією Онищенко за цим посиланням.

Нагадаємо, у парку «Знесіння» збираються відновити стару гірськолижну базу. Раніше тут тренувалися вихованці дитячо-юнацької секції з гірськолижного спорту та сноубордингу спорттовариства «Динамо».