У парку «Знесіння» відновлять гірськолижну базу

Мерія викупить занедбану гірськолижну базу, що розташована у парку «Знесіння», та відновить її. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 19 вересня, під час сесії Львівської міськради. «За» цю ухвалу проголосували 40 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як вказано в ухвалі, мова йде про три приміщення загальною площею 419,7 м кв, розташованих на вул. Чернеча Гора, 3. Власником нерухомості є Львівська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

«Викупити об’єкти нерухомого майна загальною площею 419,7 кв м на вул. Чернеча Гора, 3 для суспільних потреб за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності», – йдеться у документі.

Водночас заступниця начальника міського управління молоді і спорту Ксенія Пилипів зауважила, що згадані приміщення перебувають у занедбаному стані, тому їм планують дати друге життя. У яку саме суму обійдеться місту такий викуп, наразі невідомо.

«Гірськолижна база, яка розташована у парку „Знесіння“, знаходиться у дуже занедбаному стані. Тому ми хочемо її викупити та відновити, щоб діти мали де займатись зимовими видами спорту», – додала вона.

На сайті обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», на гірськолижній базі у парку «Знесіння» проходили тренування дитячо-юнацької споривної секції з гірськолижного спорту та сноубордингу. Тут облаштовані витяг і гірськолижна траса.

Фото: Карпати.info