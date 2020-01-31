Експрес-автобуси до Малехова та Підбірців. Попри непогодження ЛОДА маршрутки запустять тестово

Львівська облдержадміністрація не погодила схеми руху нових експрес-автобусів до Малехова та Підбірців, які виконавчий комітет Львівської міської ради погодив напередодні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В ЛОДА вважають, що ці села достатньою мірою забезпечені приміськими автобусними маршрутами.

«Село Малехів Жовківського району забезпечене двома приміськими автобусними маршрутами № 111 Львів АС-3 – Дубляни ч/з Малехів та № 180а Львів АС-3 – Дубляни. Також через цей населений пункт курсує значна кількість міжміських автобусних маршрутів. Село Підбірці Пустомитівського району обслуговується автобусним маршрутом № 217а Підбірці – Рясне-Руське ч/з Рясне», – йдеться у листі департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА.

Водночас із зверненням до ЛОДА мерія надіслала звернення і до поліції щодо погодження схеми руху нових експрес-автобусів до Малехова та Підбірців. Однак наразі відповідь від поліції з цього приводу не надходила.

Мерія має намір запустити ці маршрути у тестовому режимі на запит мешканців, які мають потребу зручно і швидко доїхати до Львова на роботу чи навчання. Відтак, автобуси почнуть курсувати вже від завтра, 1 лютого.

Відповідно до прийнятого рішення ЛК АТП № 1 має забезпечити з 1 лютого 2020 року курсування тимчасового автобусного маршруту за схемою: с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – вул. Під Дубом – пр. В. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів.

Аналогічне рішення було прийнято по запровадженню маршруту до с. Підбірці, який має курсувати за схемою: пл. Різні – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. М. Голинського – вул. Тракт Глинянський – с. Підбірці – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.

Маршрути наразі мають курсувати до 30 квітня 2020 року. Відтак буде проаналізовано чи достатньо одного автобуса, чи слід збільшити кількість одиниць транспорту на цих маршрутах.

Як повідомляв Львівський портал, виконавчий комітет ЛМР 24 січня прийняв рішення з 1 лютого сполучити села Малехів і Підбірці з центром Львова експрес-маршрутами.

Зазначимо, що про створення автобусного сполучення Львова зі селами Малехів і Підбірці заговорили наприкінці 2019 року. Тоді міський голова Андрій Садовий звернувся у ЛОДА за погодженням схем таких маршрутів. Спочатку планувалось продовжити рух автобуса №1-А до Малехова, а до Підбірців запустити окрему маршрутку.