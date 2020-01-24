Із Малехова і Підбірців до центру Львова запустять експрес-маршрутки

Сьогодні, 24 січня, виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення про запровадження експериментальних експрес-маршрутів із сіл Малехів і Підбірці до центру міста. Автобуси почнуть курсувати вже з 1 лютого. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Експрес із Малехова матиме кінцеву зупинку біля ТЦ Forum Lviv. Весь маршрут виглядатиме таким чином: с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів.

Натомість маршрутний експрес із Підбірців курсуватиме за такою схемою: пл. Різні – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. М. Голинського – вул. Тракт Глинянський – с. Підбірці – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.

Як розповів очільник міського управління транспорту Орест Олеськів, на ці два нові маршрути комунальне АТП-1 випустить по одному автобусу, які їздитимуть із інтервалом руху у 20 хвилин. Для зручності пасажирів на кінцевих зупинках розмістять графік руху.

«Маршрутки, пасажиромісткістю не менше 35 осіб, працюватимуть у режимі експресу, тобто вони не будуть курсувати так часто, як це є на інших маршрутах у Львові. Але на зупинці буде встановлений чіткий графік руху, тому люди зможуть ознайомитись із конкретними годинами», – зауважив посадовець.

Наразі мерія не встановила чіткої вартості проїзду на цих експрес-маршрутах, однак Орест Олеськів наголосив, що тариф має бути економічно-обґрунтованим. Водночас пільгового проїзду, в тому числі й для пенсіонерів, у маршрутках до Малехова і Підбірців не буде.

Ці експериментальні експрес-маршрути працюватимуть з 1 лютого до 30 квітня. За цей час в АТП-1 мають з’ясувати, чи не є вони збитковими.

Зазначимо, що про створення автобусного сполучення Львова зі селами Малехів і Підбірці заговорили наприкінці 2019 року. Тоді міський голова Андрій Садовий звернувся у ЛОДА за погодженням схем таких маршрутів. Спочатку планувалось продовжити рух автобуса №1-А до Малехова, а до Підбірців запустити окрему маршрутку.