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Маршрут, який сполучатиме Львів з Підбірцями та Малеховим, планують запустити з нового року

Вероніка Рой

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У 2020 році розпочнуть курсувати автобуси, які сполучатимуть Львів і с. Підбірці та с. Малехів. Про це сьогодні під час виконавчого комітету міськради Львова мер міста Андрій Садовий.

 

За його словами, голова Львівської ОДА Маркіян Мальський  підтримує запуск маршруту, який сполучатиме Львів і с. Підбірці та с. Малехів.

«Голова обласної адміністрації підтримує, щоб окремий шатл їздив і у с. Підбірці, та с. Малехів. Тому потрібно готувати відповідне рішення, щоб вже з нового року пустити ці маршрути, і мешканці цих населених пунктів могли спокійно добратися до Львова», — повідомив мер Львова.

Нагадаємо, на початку грудня міський голова Львова звернувся листом до голови Львівської ОДА щодо погодження схем автобусних маршрутів до сіл Малехів та Підбірці. Зокрема, йшлося про  продовження руху автобусів №1-А до Малехова, а також затвердити новий маршрут, який би сполучив Підбірці із центром Львова.

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