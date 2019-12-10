Садовий просить Мальського продовжити автобус №1-А до Малехова і запустити новий маршрут із Підбірців

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського з проханням погодити схеми двох автобусних маршрутів, які сполучать села Малехів і Підбірці з центром міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

До міського голови звернулися мешканці цих сіл і поскаржились на незадовільне автобусне сполучення зі Львовом. Через це Андрій Садовий просить Львівську ОДА погодити продовження руху автобусів №1-А до Малехова, а також затвердити новий маршрут, який би сполучив Підбірці із центром Львова.

«До мене як до міського голови звернулися мешканці сіл Малехів та Підбірці стосовно проблеми сполучення зі Львовом, оскільки значна їх частина навчається або працює у місті… Прошу Вас погодити схеми автобусних маршрутів до сіл Малехів та Підбірці», – йдеться у зверненні до Маркіяна Мальського.

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Зазначимо, що автобуси №1-А курсують з Галицького перехрестя до площі Галицької. Цей маршрут є у підпорядкуванні комунального АТП-1.