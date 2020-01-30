Нардепи пропонують заборонити продаж сигарет до 21 року

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 2813, яким пропонується заборонити продаж електронних сигарет та тютюнових виробів молодим людям до 21 року, рекламну сигаретну викладку з вітрин магазинів, запровадження небрендованих упаковок сигарет тощо. Про це повідомляє організація SmokeFree Ukraine.

Як повідомляється, законопроєкт №2813 розробили задля забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню передчасної захворюваності та смертності від неінфекційних хвороб. Тому норми цього законопроєкту спрямовані на зменшення привабливості й доступності тютюнових виробів, що допоможе запобігти виникненню нікотинової залежності серед людей.

«Такі заходи, які пропонує законопроєкт №2813, поступово призведуть до покращення здоров’я населення та зростання тривалості життя в Україні. Законопроєкт сприятиме практичному виконанню міжнародних зобов’язань України щодо захисту здоров’я людей від шкідливого впливу тютюну. Окрім того, законопроєкт є комплексним, ґрунтується на передовому світовому досвіді боротьби з курінням, закриває всі прогалини в українському антитютюновому законодавстві та відповідає вимогам сучасності щодо збереження здоров’я людей», – розповіла одна з ініціаторів законопроєкту, народна депутатка України Лада Булах.

Серед ключових змін законопроєкту такі норми:

заборона продавати електронні сигарети та різні тютюнові вироби молодим людям до 21 року;

запровадження небрендованих упаковок сигарет, однакового темно-оливкового кольору, без лого та з великими зображеннями хвороб, які покриватимуть 65% площі пачки;

заборона на рекламну сигаретну викладку з вітрин магазинів;

встановлення обмежень щодо куріння, реклами та регулювання вмісту нових курильних виробів – айкосів, гло, вейпів, е-сигарети на рівні з класичними тютюновими виробами;

розширення переліку громадських місць на 100% вільних від куріння (гуртожитки, вокзали, готелі, приміщення робочих місць);

надання повноваження органам місцевого самоврядування додатково визначати бездимні місця;

заборона реклами тютюнових виробів та інших пристроїв для куріння в Інтернеті.

Глобальні опитування дорослих щодо вживання тютюну в Україні (GATS) 2010 та 2017 років показали, що загальна поширеність вживання тютюну серед дорослих віком від 15 років знизилася на 19%: з 28,3% у 2010 р. до 22,8% у 2017 р. (з 49,6% до 39,7% серед чоловіків, з 10,5 до 8,8 серед жінок). Проте попри успіхи у боротьбі з тютюновою епідемією, наразі кожен п’ятий українець щодня курить тютюнові вироби – загалом 7,2 млн дорослого населення.

На сьогодні критичною є проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з Глобальним опитуванням молоді щодо вживання тютюну (GYTS) 2017 р., в Україні 18,4% дітей 13–15 років є теперішніми споживачами електронних сигарет (22,6% хлопців і 14% дівчат), а будь-коли пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Окрім того, 14,9% дітей 13-15 років (17,8% хлопців і 12,1% дівчат) є теперішніми споживачами тютюну.